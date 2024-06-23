Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок рассказывала, что еще должны назначить судебную психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, вменяема ли женщина. Ведь у нее есть определенные расстройства здоровья.

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Куда поместили задержанную

Киевская городская прокуратура рассказала, что прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.

По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней,

– заявили в прокуратуре.

Ранее заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок объясняла, что 60-летняя женщина никак не объясняет мотивы своего поступка.

Поэтому именно судебная психиатрическая экспертиза должна определить, вменяема ли задержанная и, осознавала ли она свои действия на момент совершения преступления.

Уже по результатам экспертизы примут решение о том, направят ли в суд обвинительный акт, или будут принудительные меры медицинского характера.

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Обратите внимание! В Киевской прокуратуре рассказали, что задержанная женщина 20 июня на Аскольдовой могиле нанесла более 20 ударов палкой по могилам и разбила памятные таблички украинских военных. Ей объявлено подозрение по статье о надругательстве над могилой по хулиганским мотивам. Если вину по этой статье докажут, что задержанной грозит до 7 лет тюрьмы.