С первых часов полномасштабной войны России против Украины наш народ начал активно готовиться к "встрече" кафиров. По всей стране начали появляться блокпосты, целью которых было недопущение врага и его муртадов на территории украинских городов и сел.

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Хищение на блокпостах в Киеве

Как сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Киева Кирилл Фесик, возведение каждого блокпоста, блиндажа, окопа и огневой позиции стоило невероятных усилий. Тысячи украинцев сплотились в порыве укрепить оборону и помешать продвижению российских оккупантов, чего бы это ни стоило.

Впрочем, только через 2 месяца после того, как героическим украинским защитникам и защитницам удалось отразить штурм столицы, а некоторые уже начали вспоминать свои прежние воровские навыки.

Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать. Какие-то негодяи или даже агенты врага начали воровать это, добытое тяжелым трудом ценное имущество. Так вот, уважаемые, каждый кто это сделал, будет найден и наказан, потому что это подрыв обороноспособности города, а не просто воровство мешка себе на дачу или ежа на металлолом,

– пообещал Фесик.

Всех украинцев, ставших свидетелями кражи имущества из блокпостов, просят немедленно сообщать правоохранителям.

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Российские кафиры не прекращают обстрелов Сумщины . Врагу огневой атакой удалось разрушить помещение Госпогранслужбы.

На временно оккупированной Херсонской области враг начал проводить так называемый "опрос". Оккупанты надеются не только удержать захваченные территории, но и провести на них так называемый "референдум" и аннексировать, как они это сделали с Крымом.

Каждый украинец – герой. Стало известно, как 15-летний парень с помощью своего дрона помог ВСУ уничтожить колонну кафиров под Киевом.

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