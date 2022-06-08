Казалось бы, Андрей Покраса – самый обычный подросток. 15-летний парень обожает кататься на скейтборде. А еще он управляет дроном. И именно этот гаджет помог нашим военным обезвредить вражескую колонну техники.

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Помог военным обезвредить вражескую колонну

О надвигании колонны российской техники сообщили бойцы территориальной общины. Они увидели ее вблизи села Березовка, по которому проходит Житомирская трасса. Именно оно расположено в почти 40 километрах от столицы.

Понятно, что для уничтожения вражеской колонны нужно было знать точные координаты. Поэтому бойцам ТрО пришло в голову обратиться к Андрею Покрасы, 15-летнему парню, который единственным в окрестности умеет управлять дроном.

Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе,

– подчеркнул Юрий Касьянов, командующий отделом беспилотной разведки ВСУ.

Поэтому подросток вместе с отцом, рискуя собственными жизнями, уехали в поле и запустили дрон. Это было в сплошной темноте. И именно она помогла выявить вражескую технику. А все потому, что в одном из грузовиков водитель не додумался выключить фары.

Андрей рассказывает, что это была одна из самых больших колонн из тех, которые двигались по трассе. Но именно недостаток русского оккупанта сыграла со всеми захватчиками злую шутку.

С помощью сети мальчик прислал ВСУ как координаты колонны, так и фотографии, сделанные с помощью дрона. Это и позволило нашим защитникам уничтожить двигавшегося в Киев врага.

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Желание защитить Киев одержало верх над страхом

Подросток признается, что российский конвой его не на шутку испугал. Но он понимал, что с помощью своих умений может защитить столицу. И это желание одержало верх над страхом. Юрий Касьянов подчеркнул, что 15-летний Андрей Покраса – "настоящий герой, герой Украины".

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения российская армия понесла существенные потери. Речь идет о десятках тысяч бойцов, а также о тысячах единиц техники.

Более 31 500 кафиров отправили на тот свет

Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать не менее 31 500 российских захватчиков . И эта цифра примерна, ведь в зоне ведения активных боевых действий подсчитать точные потери врага просто невозможно.

На оснащении кафиров также стало меньше техники. Речь идет о 1393 танках, 3429 боевых бронированных машинах, 703 артиллерийских системах, 213 РСЗО, 96 единиц средств ПВО, 2406 автомобилей и автоцистерн и 53 единицах спецтехники.

Кроме того, враг не досчитается как минимум 212 самолетов, 178 вертолетов, 559 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет, а также 13 судов.

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