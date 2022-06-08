Здавалося б, Андрій Покраса – звичайнісінький підліток. 15-річний хлопець обожнює кататись на скейтборді. А ще він керує дроном. І саме цей гаджет допоміг нашим військовим знешкодити ворожу колону техніки.

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Допоміг військовим знешкодити ворожу колону

Про насування колони російської техніки повідомили бійці територіальної громади. Вони побачили її поблизу села Березівка, яким проходить Житомирська траса. Саме воно розташоване за майже 40 кілометрів від столиці.

Ясна річ, що для знищення ворожої колони потрібно було знати точні координати. Тож бійцям ТрО спало на думку звернутись до Андрія Покраси, 15-річного хлопця, який єдиним в околиці вміє керувати дроном.

Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками у цьому регіоні,

– підкреслив Юрій Касьянов, командувач відділу безпілотної розвідки ЗСУ.

Тож підліток разом із батьком, ризикуючи власними життями, виїхали у поле та запустили дрон. Це було у суцільній темряві. І саме вона допомогла виявити ворожу техніку. А все тому, що в одній з вантажівок водій не додумався вимкнути фари.

Андрій розповідає, що це була одна з найбільших колон з-поміж тих, які рухались трасою. Але саме хиба російського окупанта зіграла з усіма загарбниками злий жарт.

За допомогою мережі хлопчик надіслав ЗСУ як координати колони, так і світлини, зроблені з допомогою дрона. Це й дозволило нашим захисникам знищити ворога, який рухався до Києва.

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Бажання захистити Київ взяло гору над страхом

Підліток зізнається, що російський конвой його не на жарт перелякав. Але він розумів, що може за допомогою своїх умінь захистити столицю. І це бажання перемогло над страхом. Юрій Касьянов підкреслив, що 15-річний Андрій Покраса – "справжній герой, герой України".

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія зазнала суттєвих втрат. Мовиться про десятки тисяч бійців, а також тисячі одиниць техніки.

Понад 31 500 окупантів відправили на той світ

Нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати щонайменше 31 500 російських загарбників. І ця цифра приблизна, адже в зоні ведення активних бойових дій підрахувати точні втрати ворога просто неможливо.

На оснащенні окупантів також стало менше техніки. Мовиться про 1393 танки, 3429 бойових броньованих машин, 703 артилерійські системи, 213 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 2406 автомобілів і автоцистерн і 53 одиниці спецтехніки.

Крім того, ворог не дорахується щонайменше 212 літаків, 178 гелікоптерів, 559 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет, а також 13 суден.

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