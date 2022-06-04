Один из вертолетов захватчиков (то, что от него осталось) удалось вытащить со дна Киевского моря. В сети появилось зрелищное видео, как доставали "железья".

Обратите внимание Воздушные силы за сутки 3 июня уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и ряд укреп позиций

"Птичка долетала"

Опубликовал кадры начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. На них видны обломки летательного аппарата, сбитого Вооруженными Силами Украины.

Долетелся... Как только из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных Сил Украины,

– написал Небитов.

Со дна Киевского водохранилища получили вертолет врага: смотрите видео с фейсбука Небитова

Что известно об этом вражеском вертолете

Как отметил начальник полиции Киевской области, по предварительным данным вертолет подвели ВСУ еще в первый день полномасштабной войны – 24 февраля.

Подтвердили такую информацию и в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев . Там заметили, что именно благодаря этой вражеской "птичке" российская армия намеревалась идти на Киев. Однако планам захватчиков не суждено было осуществиться. Вероятно, членов экипажа вертолета уже съели рыбы на дне Киевского моря.

"Двое кафиров домой теперь точно не вернутся. Итого к победе", - подытожил Небитов. Отметим, на вечер 3 июня полиция Киевщины проводила осмотр места происшествия.

Отметим! Наши Воздушные силы за 3 июня уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и ряд укреп позиций.



Со дна Киевского моря вытащили вражеский вертолет / Фото из фейсбука Небитова



Обломки были на дне Киевского водохранилища / Фото из фейсбука Небитова



ВСУ сбили вертолет еще 24 февраля / Фото с фейсбука Небитова

Российские самолеты боятся залетать в Украину

Российские захватчики с самого начала полномасштабного вторжения массово используют свою авиацию. Однако теперь самолеты России боятся залетать на территорию нашего государства.

Оккупанты недооценили наши Силы противовоздушной обороны, но теперь они "закошены" нашей ПВО.

Украинский офицер Юрий Кочевенко отметил , что теперь самолеты противника "падают, как дохлые мухи".

В четверг, 2 июня, два вражеских вертолета пытались зайти в Украину . Однако наши защитники не позволили им продвинуться вглубь государства.

Военный эксперт Олег Жданов считает , что украинская авиация до сих пор является угрозой для оккупантов. Мы ведь очень сильно усилили нашу систему ПВО.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против российских самолетов, вертолета и нескольких яхт Владимира Путина.

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