В Киеве ввели экстренные отключения света, но не везде: где сейчас не действуют графики

В Киеве утром 30 декабря начались экстренные отключения электроэнергии. Графики, составленные до этого, в столице пока не действуют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение из приложения "Киев Цифровой" и ДТЭК.

Где сейчас действуют экстренные отключения света в Киеве?

Пользователям приложения "Киев Цифровой" примерно с 10:08 начали поступать уведомления об аварийных отключениях света.

Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что надо срочно помочь энергосистеме. Сообщим, как только станет лучше и график вернется,

– говорилось в сообщении.



Сообщение об экстренных отключениях в "Киев Цифровом" / Скриншот 24 Канала