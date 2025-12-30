У Києві ввели екстрені відключення світла, але не всюди: де зараз не діють графіки
- У Києві почалися екстрені відключення електроенергії, а графіки поки не діють.
- Екстрені відключення діють лише на Лівому березі столиці, тоді як на Правому березі застосовуються погодинні графіки.
У Києві вранці 30 грудня почалися екстрені відключення електроенергії. Графіки, складені до цього, у столиці поки не діють.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення із застосунку "Київ Цифровий" та ДТЕК.
Де зараз діють екстрені відключення світла в Києві?
Користувачам застосунку "Київ Цифровий" приблизно з 10:08 почали надходити сповіщення про аварійні відключення світла.
Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,
– йшлося у повідомленні.
Повідомлення про екстрені відключення у "Київ Цифровому" / Скриншот 24 Каналу
Пізніше у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення діють лише на Лівому березі столиці.
Лівий берег: тривають екстрені відключення. Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за витримку та підтримку. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути вас до прогнозованих графіків,
– зазначили у компанії.
На Правому березі Києва, як зазначає ДТЕК, продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
"Енергетики продовжують в посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу суботи", – йшлося у повідомленні.
Яка ситуація з відключеннями у Києві та області?
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба розповів, що ситуація зі світлом у Києві стабілізована, тож столиця поступово повертається до графіків відключень. Найскладнішою на Київщині, за словами урядовця, наразі ситуація залишається у Вишгородському районі, де близько 10 тисяч абонентів наразі без електрики.
У ДТЕК зазначали, що на лівому березі Києва через атаки діють екстрені відключення світла, і ситуація не дозволяє повернутися до графіків відключень. Енергетики намагаються ліквідувати наслідки обстрілів і перемкнути споживачів на ГПВ.
Виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов наголосив, що, щоб повернути енергосистему до роботи без відключень світла, фахівцям знадобиться приблизно два місяці. Це за умови, що Росія не завдаватиме нових ударів по енергетиці.