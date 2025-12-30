У Києві ввели екстрені відключення світла, але не всюди: де зараз не діють графіки

У Києві вранці 30 грудня почалися екстрені відключення електроенергії. Графіки, складені до цього, у столиці поки не діють.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення із застосунку "Київ Цифровий" та ДТЕК.

Де зараз діють екстрені відключення світла в Києві?

Користувачам застосунку "Київ Цифровий" приблизно з 10:08 почали надходити сповіщення про аварійні відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,

Повідомлення про екстрені відключення у "Київ Цифровому" / Скриншот 24 Каналу

Пізніше у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення діють лише на Лівому березі столиці.

Лівий берег: тривають екстрені відключення. Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за витримку та підтримку. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути вас до прогнозованих графіків,

– зазначили у компанії.

На Правому березі Києва, як зазначає ДТЕК, продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

"Енергетики продовжують в посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу суботи", – йшлося у повідомленні.

Яка ситуація з відключеннями у Києві та області?