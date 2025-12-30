Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення із застосунку "Київ Цифровий" та ДТЕК.

Де зараз діють екстрені відключення світла в Києві?

Користувачам застосунку "Київ Цифровий" приблизно з 10:08 почали надходити сповіщення про аварійні відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,

– йшлося у повідомленні.



Повідомлення про екстрені відключення у "Київ Цифровому" / Скриншот 24 Каналу