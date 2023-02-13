Там в одной из квартир на левом берегу столицы она нашла себе теплое место прямо среди внутренних деталей стиральной машины. Однако как именно она туда добралась и откуда проложила себе путь – остается загадкой.

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Змея пряталась в стиральной машинке

Так что владельцам квартиры, расположенной на проспекте Бажана, пришлось действовать. Самостоятельно они решили не доставать пресмыкающегося и не наносить ему вреда, а обратились за помощью.

На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, которая неизвестным образом оказалась в квартире,

– сообщили зоозащитники.



Змея пряталась в деталях стиральной машинки / Фото Команды спасения животных Киева



Чтобы достать пресмыкающегося, пришлось разбирать стиральную машинку /Фото Команды спасения животных Киева

Гостья неизвестного вида

Чтобы достать незваного гостя, зооспасателям пришлось разобрать бытовую технику. Выяснилось, что змейка была довольно маленькой и имела желтоватую окраску.

Команда спасения животных Киева не уточнила, к какому виду принадлежало пресмыкающееся, однако оно по расцветке очень похоже на маисового полоза. Это неядовитая змея семьи ужеобразных, обитающая в Северной Америке, что придает необычности этой истории.

Змея в Киеве и маисовый полоз / Сравнение

Дату необычного инцидента спасатели змеи тоже не уточнили. Информацию об этом случае они обнародовали в отчете деятельности за период с 21 по 31 января.

Под сообщением украинцы благодарят команду спасения животных, а также интересуются, каким будет новенький дом полосатой змеи. А также признаются, что этот случай похож на сюжет ужастиков, который может кое-кому добавить новой фобии.