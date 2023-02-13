Там в одній із квартир на лівому березі столиці вона знайшла собі тепле місце прямісінько серед внутрішніх деталей пральної машини. Однак як саме вона туди дісталася та звідки проклала собі шлях – залишається загадкою.

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Змія ховалася у пральній машинці

Тож власникам квартири, розташованої на проспекті Бажана, довелося діяти. Самотужки вони вирішили не діставати плазуна та не завдавати йому шкоди, а натомість звернулися за допомогою.

На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі,

– повідомили зоозахисники.



Змія ховалася у деталях пральної машинки / Фото Команди порятунку тварин Києва



Щоб дістати плазуна, довелося розбирати пральну машинку /Фото Команди порятунку тварин Києва

Гостя невідомого виду

Щоб дістати незваного гостя зоорятувальникам довелося розібрати побутову техніку. З'ясувалося, що змійка була доволі маленькою та мала жовтувате забарвлення.

Команда порятунку тварин Києва не уточнила, до якого виду належав плазун, однак він за забарвленням дуже схожий на маїсового полоза. Це неотруйна змія родини вужеподібних, що мешкає в Північній Америці, що додає незвичності цій історії.

Змія у Києві та маїсовий полоз / Порівняння

Дату незвичайного інциденту рятівники змії також не уточнили. Інформацію про цей випадок вони оприлюднили у звіті діяльності за період з 21 до 31 січня.

Під дописом українці дякують команді порятунку тварин, а також цікавляться, яким буде новенький дім смугастої змії. А також зізнаються, що цей випадок схожий на сюжет фільмів жахів, який може декому додати нової фобії.