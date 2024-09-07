Инцидент произошел утром 6 сентября на сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП.

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Подробности инцидента на территории объекта в Киеве

Кроме того, что неизвестные пытались проникнуть на территорию объекта, они еще и пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники.

Лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, находящегося под охраной. Кроме того, те же лица пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта,

– сообщили в ТЦК.

По словам военных, им пришлось применить физическую силу. Они также отметили, что это было в пределах их служебных полномочий.

Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной,

– сказали в ведомстве.

По данному факту уже назначили служебное расследование.

Руководство Киевского городского ТЦК и СП также призвало общество не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию. Военнослужащие отметили, что это может играть на пользу противнику и становиться основой для враждебной пропаганды.