Ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал к быстрому и беспристрастному расследованию происшествия. Между тем в Харьковском областном ТЦК подтвердили конфликт между своими работниками и двумя гражданскими лицами.

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В ТЦК говорят, что гражданские спровоцировали конфликт

Там отметили, что на видео зафиксирована часть инцидента, который произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения.

Отмечается, что граждане "грубо" отказались военнослужащим предоставлять документы для проверки. Один из них начал даже неприлично оскорблять представителя ТЦК. Тогда сотрудники военкомата вызвали наряд полиции.

Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

В то же время в ведомстве заявили, что Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию.

Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных,

– говорится в сообщении военкомата.

К слову, в ТЦК объяснили, почему могут мобилизовать мужчину, который имеет право на отсрочку.