На обнародованных кадрах видно, как военный на лестнице возле дома бьет гражданского кулаком в живот, а тот сопротивляется. Отмечается, что это событие имело место в Харькове. Лубинец приказал проверить его достоверность.

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Проведут беспристрастное расследование

Уполномоченный по правам человека сообщил, что для подтверждения или опровержения информации, которая была распространена в средствах массовой информации, поручил своей представительнице в Харьковской области Оксане Червяковой проработать соответствующий вопрос. Чиновница уже направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Подчеркну, что такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушение прав человека – необходима надлежащая реакция и ответственность,

– подчеркнул Лубинец.

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К слову, на Закарпатье женщина заявила, что ее отец умер после избиения в ТЦК. В военкомате прокомментировали.