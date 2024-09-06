Раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець закликав до швидкого і неупередженого розслідування події. Тим часом у Харківському обласному ТЦК підтвердили конфлікт між своїми працівниками та двома цивільними особами.

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У ТЦК кажуть, що цивільні спровокували конфлікт

Там зазначили, що на відео зафіксовано частину інциденту, який стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення.

Зазначається, що громадяни "брутально" відмовилися військовослужбовцям надавати документи для перевірки. Один із них почав навіть непристойно ображати представника ТЦК. Тоді співробітники військкомату викликали наряд поліції.

Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Водночас у відомстві заявили, що Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію.

Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних,

– йдеться у повіідомленні військкомату.

До слова, у ТЦК пояснили, чому можуть мобілізувати чоловіка, який має право на відстрочку.