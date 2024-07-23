Вследствие их халатности убытки после аварии достигают почти 165 миллионов гривен. Чиновникам метрополитена грозит заключение сроком до 5 лет и штраф.

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Чиновникам сообщили о подозрениях в халатности

8 декабря 2023 года на участках Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена произошли аварии. Так, грунт начал проседать и тоннели метро начало подтапливать. Это повлекло временное ограничение движения поездов между станциями "Демеевская" – "Лыбедская" и полное закрытие отдельных его участков, ведь на станциях начались обвалы.

В служебной халатности подозревают некоторых должностных лиц Киевского метрополитена. В частности о подозрениях уже сообщили:

исполняющему обязанности начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен",

начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий.

Должностные лица не проводили осмотр тоннелей, обследование и наблюдение за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" – "Лыбедская", появления образований (сталактитов), вымывания и нарушения целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Следствием указанных этой стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей,

– отметили в прокуратуре.

Из-за служебной халатности в метро произошли аварии – больше в галерее

В общем, из-за служебной халатности был нанесен ущерб на сумму в почти 165 миллионов гривен. Сейчас правоохранители уже собрали доказательства противоправных действий киевских чиновников, ведь именно из-за их бездействия произошла разгерметизация и появились трещины на стенах тоннеля.

Правоохранители также установили, что в течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния метро, скрывали факты критического состояния участка. Поэтому, из-за коррозии арматуры постепенно разрушались участки тоннеля. Это привело к появлению трещин в каркасе основной конструкции. В результате в щели попадали грунтовые воды, которые затапливали метро.

Из-за закрытия станций метро "Киевский метрополитен" в бюджет также не поступили доходы в размере почти 26 миллионов гривен. Кроме того, для ликвидации последствий аварии и разработки необходимой проектно-технической документации между "Киевским метрополитеном" и коммерческой структурой заключено два договора на общую сумму более 40 миллионов гривен. По предварительным подсчетам, для восстановления поврежденного тоннеля столичной подземки необходимо более 400 миллионов гривен.

Сейчас продолжается расследование. Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы с правом занимать определенные должности, а также штраф.