Прощание прошло 18 октября в Михайловском соборе. Погиб защитник Украины 10 октября.
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В Киеве попрощались с "Регбистом"
Максим Яловцов, по словам собрата, погиб при выполнении боевого задания в глубоком тылу противника.
Человек, спасший мне жизнь в буквальном смысле и не только мне, извини что не смог сделать этого для тебя,
– написал собрат с ником francuz8.
В Киеве попрощались с "Регбистом" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Кроме того, о Максиме Яловцове написали также на странице the.capitals.firm. Там напомнили, что он погиб во время выполнения боевой задачи как настоящий Герой и Воин – с оружием в руках.
Прощание с Максимом Яловцовым: смотрите видео
Друзья простились с Максимом Яловцовым / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Легенда нашего коллектива и всего украинского фанатского движения. Талантливый спортсмен, верный друг, душа и сердце каждой компании. Постоянно улыбающийся, невероятно харизматичный и безгранично мужественный. Таким мы запомним тебя навсегда,
– написали на странице "Динамо ".
Там также отметили, что Украина потеряла одного из лучших своих сыновей.
Побратимы на коленях прощались с Максимом /Фото Валентины Полищук, 24 канал
"Отомстим. Вечная слава Герою! Навсегда в строю!" – пообещали в the.capitals.firm.
Родные простились с защитником Украины/ Фото Валентины Полищук, 24 канал
Военные пришли провести побратима / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На прощание с Максимом Яловцовым пришли сотни людей / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди на коленях отдавали уважение "Регбисту" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В Киеве попрощались с военным /Фото Валентины Полищук, 24 канал
Война унесла жизнь бойца 10 октября / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В Киеве родные попрощались с Максимом Яловцовым / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Что известно о защитнике Украины
- Максим Яловцов был основателем организации "Гражданская безопасность", проектом которой стала CIVIL SAFETY ACADEMY.
- К началу полномасштабного вторжения России он преподавал греплинг в CIVIL SAFETY ACADEMY.
- Известно, что "Регбис" был спортсменом. В частности, чемпионом Украины 2021 по греплингу.
- Также он был бронзовым призером чемпионата Европы-2020 по бразильскому джиу-джитсу и мастером спорта по панкратиону и фри-файту.
- Кроме того, военнослужащий был одним из лидеров фанатского движения киевского "Динамо". В клубе о нем упоминали как о душе компании, верном товарище, отважном и мужественном воине.