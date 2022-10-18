Прощання відбулось 18 жовтня у Михайлівському соборі. Загинув захисник України 10 жовтня.

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У Києві попрощались з "Регбістом"

Максим Яловцов, за словами побратима, загинув під час виконання бойового завдання у глибокому тилу противника.

Людина, яка врятувала мені життя в буквальному розумінні і не тільки мені, вибач що не зміг зробити цього для тебе,

– написав побратим з ніком francuz8.



У Києві попрощались з "Регбістом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Окрім того, про Максима Яловцова написали також на сторінці the.capitals.firm.. Там пригадали, що він загинув під час виконання бойового завдання як справжній Герой та Воїн – зі зброєю у руках.

Прощання з Максимом Яловцовим: дивіться відео



Друзі попрощались з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Легенда нашого колективу та всього українського фанатського руху. Талановитий спортсмен, вірний друг, душа і серце кожної компанії. Постійно усміхнений, неймовірно харизматичний і безмежно мужній. Таким ми запам'ятаємо тебе назавжди,

– написали на сторінці "Динамо".

Там також зазначили, що Україна втратила одного з найкращих своїх синів.



Побратими на колінах прощались з Максимом /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Помстимося. Вічна слава Герою! Назавжди в строю!" – пообіцяли в the.capitals.firm.



Рідні попрощались з захисником України/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Військові прийшли провести побратима / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На прощання з Максимом Яловцовим прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди на колінах віддавали шану "Регбісту" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



В Києві попрощались з військовим /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Війна забрала життя бійця 10 жовтня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



У Києві рідні попрощалились з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним, близьким, друзям та побратимам Героя!

Що відомо про захисника України