Прощання відбулось 18 жовтня у Михайлівському соборі. Загинув захисник України 10 жовтня.

Важливо У боях за Луганщину загинув ветеран армії США з позивним "Птах"

У Києві попрощались з "Регбістом"

Максим Яловцов, за словами побратима, загинув під час виконання бойового завдання у глибокому тилу противника.

Людина, яка врятувала мені життя в буквальному розумінні і не тільки мені, вибач що не зміг зробити цього для тебе,
– написав побратим з ніком francuz8.


У Києві попрощались з "Регбістом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Окрім того, про Максима Яловцова написали також на сторінці the.capitals.firm.. Там пригадали, що він загинув під час виконання бойового завдання як справжній Герой та Воїн – зі зброєю у руках.

Прощання з Максимом Яловцовим: дивіться відео


Друзі попрощались з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Легенда нашого колективу та всього українського фанатського руху. Талановитий спортсмен, вірний друг, душа і серце кожної компанії. Постійно усміхнений, неймовірно харизматичний і безмежно мужній. Таким ми запам'ятаємо тебе назавжди,
– написали на сторінці "Динамо".

Там також зазначили, що Україна втратила одного з найкращих своїх синів.


Побратими на колінах прощались з Максимом /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Помстимося. Вічна слава Герою! Назавжди в строю!" – пообіцяли в the.capitals.firm.


Рідні попрощались з захисником України/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Військові прийшли провести побратима / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


На прощання з Максимом Яловцовим прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Люди на колінах віддавали шану "Регбісту" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


В Києві попрощались з військовим /Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Війна забрала життя бійця 10 жовтня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У Києві рідні попрощалились з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що відомо про захисника України

  • Максим Яловцов був засновником організації "Цивільна безпека", проєктом якої стала CIVIL SAFETY ACADEMY.
  • До початку повномасштабного вторгнення Росії він викладав греплінг в CIVIL SAFETY ACADEMY.
  • Відомо, що "Регбіс" був спортсменом. Зокрема, чемпіоном України 2021 року з греплінгу.
  • Також він був бронзовим призером чемпіонату Європи-2020 з бразильського джиу-джитсу та майстром спорту з панкратіону та фрі-файту.
  • Окрім цього, військовослужбовець був одним із лідерів фанатського руху київського "Динамо". У клубі про нього згадували як про душу компанії, вірного товариша, відважного та мужнього воїна.