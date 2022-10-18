Прощання відбулось 18 жовтня у Михайлівському соборі. Загинув захисник України 10 жовтня.
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У Києві попрощались з "Регбістом"
Максим Яловцов, за словами побратима, загинув під час виконання бойового завдання у глибокому тилу противника.
Людина, яка врятувала мені життя в буквальному розумінні і не тільки мені, вибач що не зміг зробити цього для тебе,
– написав побратим з ніком francuz8.
У Києві попрощались з "Регбістом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Окрім того, про Максима Яловцова написали також на сторінці the.capitals.firm.. Там пригадали, що він загинув під час виконання бойового завдання як справжній Герой та Воїн – зі зброєю у руках.
Прощання з Максимом Яловцовим: дивіться відео
Друзі попрощались з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Легенда нашого колективу та всього українського фанатського руху. Талановитий спортсмен, вірний друг, душа і серце кожної компанії. Постійно усміхнений, неймовірно харизматичний і безмежно мужній. Таким ми запам'ятаємо тебе назавжди,
– написали на сторінці "Динамо".
Там також зазначили, що Україна втратила одного з найкращих своїх синів.
Побратими на колінах прощались з Максимом /Фото Валентини Поліщук, 24 канал
"Помстимося. Вічна слава Герою! Назавжди в строю!" – пообіцяли в the.capitals.firm.
Рідні попрощались з захисником України/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Військові прийшли провести побратима / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
На прощання з Максимом Яловцовим прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Люди на колінах віддавали шану "Регбісту" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
В Києві попрощались з військовим /Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Війна забрала життя бійця 10 жовтня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
У Києві рідні попрощалились з Максимом Яловцовим / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Що відомо про захисника України
- Максим Яловцов був засновником організації "Цивільна безпека", проєктом якої стала CIVIL SAFETY ACADEMY.
- До початку повномасштабного вторгнення Росії він викладав греплінг в CIVIL SAFETY ACADEMY.
- Відомо, що "Регбіс" був спортсменом. Зокрема, чемпіоном України 2021 року з греплінгу.
- Також він був бронзовим призером чемпіонату Європи-2020 з бразильського джиу-джитсу та майстром спорту з панкратіону та фрі-файту.
- Окрім цього, військовослужбовець був одним із лідерів фанатського руху київського "Динамо". У клубі про нього згадували як про душу компанії, вірного товариша, відважного та мужнього воїна.