Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Что известно о атаке

В 13:42 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, пролетевшем мимо Великой Димерки курсом на Киев, а через несколько минут – на Троещину.

Взрывы в столице. Город под атакой БПЛА. Находитесь в безопасных местах!– написал Кличко уже в 13:48.

Впоследствии он сообщил, что произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах столицы могут быть перебои с электричеством и водоснабжением.

Напомним, что российские ударные беспилотники утром 28 ноября нанесли удар по Белой Церквив Киевской области. В результате пострадали 3 человека.