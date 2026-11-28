Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью беспилотников. Взрыв прогремел в Киеве днем 28 ноября.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Что известно о атаке
В 13:42 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, пролетевшем мимо Великой Димерки курсом на Киев, а через несколько минут – на Троещину.
Взрывы в столице. Город под атакой БПЛА. Находитесь в безопасных местах!
Впоследствии он сообщил, что произошло попадание в объект критической инфраструктуры.
Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах столицы могут быть перебои с электричеством и водоснабжением.
Напомним, что российские ударные беспилотники утром 28 ноября нанесли удар по Белой Церквив Киевской области. В результате пострадали 3 человека.
Удар беспилотников вызвал возгорание на территории местного гаражного кооператива. Взрывная волна также выбила стекла в квартирах двух расположенных рядом жилых многоэтажек. Кроме того, был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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