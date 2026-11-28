Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Що відомо про атаку

О 13:42 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА повз Велику Димерку курсом на Київ, за кілька хвилин – на Троєщину.

Вибухи в столиці. Місто під атакою БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!– написав Кличко уже о 13:48.

Згодом він розповів, що сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Фахівці оперативно з'ясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах столиці можуть бути перебої з електрикою та водопостачанням.

Нагадаємо, що російські ударні безпілотники вранці 28 листопада завдали удару по Білій Церкві на Київщині. Унаслідок цього постраждали 3 людини.