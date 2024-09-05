Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Через мгновение после взрыва Воздушные силы сообщили, что в пригороде Киева фиксируют вражеский БПЛА.

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В Киеве на рассвете прогремели взрывы

В Киеве и области воздушную тревогу из-за атаки "Шахедами" объявили поздно вечером 4 сентября. Угроза для столицы сохраняется уже более 6 часов.

Около 06:38 в Киеве прогремели взрывы. Через мгновение после этого в Воздушных силах опубликовали сообщение, что "Шахеды" фиксируют в пригороде столицы.

Начальник КМВА Сергей Попко впоследствии сообщил, что причиной взрывов является работа ПВО. Он также призвал киевлян оставаться в безопасных местах, ведь это может спасти жизнь.

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Информацию о работе ПВО подтвердил также и мэр Киева Виталий Кличко. Он также призвал киевлян буди в безопасных местах. Кличко также отметил, что вражеская атака началась еще ночью и продолжается до сих пор. Он добавил, что в воздушном пространстве Киева еще фиксируют вражеские "Шахеды".

В воздушном пространстве над столицей еще находятся несколько дронов. Не покидайте укрытий!

– призвал мэр Киева.

В Воздушных силах добавили, что в целом в воздушном пространстве Украины фиксируют до 10 дронов-камикадзе.

В 07:02 прогремели взрывы и в Киевской области. У Киевской ОВА сообщили, что это силы ПВО работают по вражеским целям. Опасность для Киевщины сохраняется, поэтому стоит оставаться в укрытиях.