Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Что известно о взрывах в Киеве
В 6:31 в Воздушных силах сообщили, что в направлении Киева направляется российский ударных БПЛА.
В вашем направлении вражеский БпЛА с юго-запада! Находитесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Повторные взрывы в столице прогремели около 6:34. Уже через минуту в КГГА сообщили о работе ПВО в Киеве. Уже через несколько минут эту информацию также подтвердил городской голова Виталий Кличко.
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По информации мониторинговых ресурсов, силам ПВО удалось сбить вражеский БпЛА. Отбой воздушной тревоги в столице объявили в 6:39.
Какие последствия атаки на Киев
В 6:55 в КГВА предоставили оперативную информацию о российской атаке на Киев.
Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. Сейчас на месте работают пожарные,
– говорится в сообщении.
Кроме того, поступают сообщения о падении обломков на дорогу, туда уже направляются соответствующие службы. Информация о пострадавших пока не поступала.