Атака на Киев / Shutterstock (иллюстративное)
Вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Во время дроновой тревоги в Киеве были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Киев?
Воздушная тревога желтого уровня была объявлена для столицы около 15:51. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА на регион. Уже около 15:54 в Киеве раздались взрывы.
Мэр города Виталий Кличко отметил, что в столице работают силы ПВО. В 16.01 дали отбой воздушной тревоги. При этом, по информации Кличко, произошло попадание обломков БпЛА по жилому 28-этажному дому в Печерском районе на уровне 11 этажа.
"Также в Печерском районе падение обломков в парковой зоне", – добавил мэр.
Прогнозы
Где еще гремели взрывы?
18 ноября российские войска атаковали Ровно ударными дронами. В результате обстрела более 80 населенных пунктов на севере Ровенщины остались без электроснабжения.
В тот же день россияне ударили по рынку в Златополе Харьковщины. Пострадали 12 человек.
Ночью под атакой также оказался промышленный объект в Житомирской общине. После попадания возник пожар, который спасатели тушили под угрозой повторных ударов.
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