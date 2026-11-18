Атака на Київ / Shutterstock (ілюстративне)
Ворожі війська продовжують тероризувати міста України. Під час дронової тривоги у Києві було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Київ?
Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили для столиці близько 15:51. Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА на регіон.
Уже близько 15:54 у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що в столиці працюють сили ППО. О 16:01 дали відбій повітряної тривоги.
При цьому, за інформацією Кличка, сталося влучання уламків БпЛА по житловому 28-поверховому будинку в Печерському районі на рівні 11-го поверху.
"Також у Печерському районі падіння уламків у парковій зоні", – додав мер.
Прогнози
Де ще гриміли вибухи?
18 листопада російські війська атакували Рівне ударними дронами. Внаслідок обстрілу понад 80 населених пунктів на півночі Рівненщини залишилися без електропостачання.
Того ж дня росіяни вдарили по ринку в Златополі на Харківщині. Постраждали 12 людей.
Уночі під атакою також опинився промисловий об'єкт у Житомирській громаді. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники гасили під загрозою повторних ударів.
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