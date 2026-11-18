У Рівному чули вибухи / Колаж 24 Каналу
18 листопада вранці у Рівному прогриміли вибухи. Росія атакувала місто ударними дронами.
Вранці для кількох регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Серед них – Рівненщина.
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Що відомо про вибухи у Рівному 18 листопада?
Близько 08:04 у Рівному пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА, який перебував на Рівненщині. За даними військових, він рухався у напрямку Костопіля / Рівного.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.
Напередодні понад 300 населених пунктів залишилися без світла внаслідок ранкового удару по Рівненщині. Об'єкти критичної інфраструктури переводили на альтернативні джерела електроживлення.
Надвечір 17 листопада були знеструмлені кілька вулиць у центральній частині Рівного.
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