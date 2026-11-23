Атака на Киев
Вражеские войска проводят атаки на Украину практически без перерыва. 23 ноября под ударом оказался Киев.
В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.
популярные видео
Что известно об атаке?
Для столицы объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы ВСУ в 7:13 предупреждали о реактивном БПЛА над городом.
Взрывы были слышны около 7:17. Отбой тревоги дали уже в 7:24.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе обломки БПЛА упали на складское здание. Без возгорания. На место отправились экстренные службы.
Каковы последствия предыдущих атак?
Вечером 22 ноября россияне атаковали Белоцерковский район. В частном доме загорелся пожар, из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины.
Еще четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы. Также повреждены дом, два автомобиля и предприятие.
Днем оккупанты ударили по супермаркету Novus в Вишневом. Погибли два человека, еще восемь получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
К тому же под атакой ночью против 22 ноября оказался Дымер – в результате атаки разрушен целый подъезд пятиэтажки. К сожалению, есть много погибших.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии