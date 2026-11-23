В городе прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке?

Для столицы объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы ВСУ в 7:13 предупреждали о реактивном БПЛА над городом.

Взрывы были слышны около 7:17. Отбой тревоги дали уже в 7:24.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе обломки БПЛА упали на складское здание. Без возгорания. На место отправились экстренные службы.

Каковы последствия предыдущих атак?

Вечером 22 ноября россияне атаковали Белоцерковский район. В частном доме загорелся пожар, из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины.

Еще четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы. Также повреждены дом, два автомобиля и предприятие.

Днем оккупанты ударили по супермаркету Novus в Вишневом. Погибли два человека, еще восемь получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

К тому же под атакой ночью против 22 ноября оказался Дымер – в результате атаки разрушен целый подъезд пятиэтажки. К сожалению, есть много погибших.