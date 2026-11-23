Атака на Київ
Ворожі війська атакують Україну майже безперервно. Під ударом 23 листопада опинився Київ.
У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про атаку?
Для столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Повітряні сили ЗСУ о 7:13 попереджали про реактивний БпЛА над містом.
Вибухи було чутно близько 7:17. Відбій тривоги дали вже о 7:24.
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