В Киеве прогремели взрывы: в городе зафиксировали реактивные БПЛА

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

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Что известно об атаке?

В субботу, 14 ноября, Россия атаковала Киев реактивными дронами. В 09:04 в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

В 09:14 в Киеве прогремел взрыв. Позже Воздушные силы сообщили сообщили о еще одном реактивном беспилотнике на севере Киевщины, который летел курсом на Дымер, Вышгород, Киев В 09:28 в столице снова было громко.

В 9:49 мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории на двух локациях. Предварительно пострадавших нет. Экстренные службы направляются на места.

По информации из сети, после атаки в Вышгороде под Киевом вспыхнул сильный пожар. Местные каналы публикуют кадры густого дыма над территорией. Предварительно пожар мог возникнуть в результате удара БпЛА. В то же время отметим, что официальной информации о последствиях атаки пока нет.

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Где сейчас угроза: смотрите карту

Обратите внимание! оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграмме 24 Канала.

Также страна-агрессорка обстреляла украинскую столицу в ночь на 13 ноября. Тогда российский беспилотник попал в здание больницы в Шевченковском районе Киева.