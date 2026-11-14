У Києві вибухи: у місті фіксували реактивні БпЛА

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про атаку?

У суботу, 14 листопада, Росія атакувала Київ реактивними дронами. О 09:04 у місті оголосили повітряну тривогу.

О 09:14 у Києві прогримів вибух. Згодом Повітряні сили повідомили про ще один реактивний безпілотник на півночі Київщини, який летів курсом на Димер, Вишгород, Київ. О 09:28 у столиці знову було гучно.

О 9:49 мер Києва Віталій Кличко написав, що у Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території на двох локаціях. Попередньо, постраждалих немає. Екстрені служби прямують на місця.

За інформацією з мережі, після атаки у Вишгороді під Києвом спалахнула сильна пожежа. Місцеві канали публікують кадри густого диму над територією. Попередньо, пожежа могла виникнути внаслідок удару БпЛА. Водночас зазначимо, що офіційної інформації щодо наслідків атаки наразі немає.

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Де зараз загроза: дивіться карту

Зверніть увагу! оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Також країна-агресорка обстріляла українську столицю в ніч проти 13 листопада. Тоді російський безпілотник поцілив у будівлю лікарні у Шевченківському районі Києва.