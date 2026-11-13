У Нацполіції показали перші хвилини після удару по лікарні в Києві

Патрульна поліція Києва показала перші хвилини порятунку людей.

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Удар по київській лікарні

Екіпажі прибули на місце події одразу після ворожого удару. Інспектори обстежили прилеглу територію медичного закладу та оперативно організували безпеку громадян.

Хтось зміг спуститися сам, когось довелося виносити на ношах.

Перші хвилини після атаки: дивіться відео

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Унаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі. Як раніше писала ДСНС, також сталося часткове руйнування на 2-му поверсі. Пожежу ліквідували.

Постраждала одна людина, сімох врятували надзвичайники, ще 30 людей евакуював персонал лікарні в безпечне місце.

Тієї ночі росіяни атакували й Рівне, де було руйнування багатоповерхівки, та Вінницю, де теж горів житловий будинок.