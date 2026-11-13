Київ атакували реактивні БпЛА: прогриміли вибухи, загорівся медзаклад

Про загрозу попереджали Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Обстріл Києва дронами стався вночі 13 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 13 листопада серед ночі, приблизно о 02:57, і це вже не вперше цієї доби. У цей час до столиці прямували реактивні дрони російської армії.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони. Про це писали місцеві жителі у соціальних мережах.

Щодо наслідків обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала, але вже відомо, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі медичного закладу. Атака по Україні триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог активно бив по Заходу України. Шкоди зазнали міста Рівне (руйнування багатоповерхівки), Вінниця (горів житловий будинок) та Хмельницький.