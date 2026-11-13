Киев подвергся атаке реактивных БПЛА: раздались взрывы, загорелось медучреждение

О угрозе предупреждали Воздушные силы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Киева дронами произошел ночью 13 ноября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 13 ноября посреди ночи, примерно в 02:57, и это уже не первый раз за последние сутки. В это время к столице направлялись реактивные дроны российской армии.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – взрывы и работу сил Противовоздушной обороны. Об этом писали местные жители в социальных сетях.

О последствиях обстрела врага на момент публикации власти подробной информации еще не предоставляли, однако уже известно, что в Шевченковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания медицинского учреждения. Атака по Украине продолжается.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью враг активно наносил удары по Западу Украины. Ущерб понесли города Ровно (повреждена многоэтажка), Винница (горел жилой дом) и Хмельницкий.