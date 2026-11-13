Продолжается атака реактивных беспилотников: в Виннице раздались взрывы

Об угрозе сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Винницы дронами произошел 13 ноября: что известно?

Российская армия в очередной раз применила для нанесения удара по Украине реактивные БПЛА в ночь на 13 ноября. Винницкая область оказалась среди регионов, пострадавших от агрессии врага.

Дроны летели и непосредственно на Винницу. От местных сообществ в социальных сетях поступала информация о серии взрывов – сначала перед полуночью 12 ноября, а затем и через несколько минут в начале новых суток.

Информации о последствиях обстрела на момент публикации еще не было. Воздушная атака по Украине продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером российские беспилотники атаковали Белую Церковь в Киевской области. В городе зафиксировали попадания по объектам, от которых зависит обеспечение жителей светом и теплом.