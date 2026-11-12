Россия атаковала Белую Церковь: под ударом энергетические объекты, возможны перебои с водоснабжением

Об этом сообщили в Белоцерковском городском совете.

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Каковы последствия атаки на Белую Церковь?

Под ударом оказались объекты, от которых зависит электро- и теплоснабжение в домах горожан.

В настоящее время соответствующие службы координируют свои действия и работают над ликвидацией последствий атаки. Более подробную информацию о повреждениях обещают обнародовать позже.

В то же время жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сохраняется риск повторных ударов.

Будут ли перебои с водой в Белой Церкви?

В 20:50 Белоцерковская городская территориальная община предупредила жителей о возможных перебоях с водоснабжением.

Горожан призвали заранее сделать необходимый запас воды на случай временного прекращения ее подачи.

О дальнейших изменениях ситуации местные власти будут сообщать дополнительно.

Напомним, 8 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины. Тогда местные власти предупреждали о возможных перебоях с электричеством и внеплановых изменениях графиков отключений.

Кроме того, 5 ноября оккупанты подвергли атаке энергетические объекты общины с помощью трех реактивных беспилотников. После удара энергетики работали над переподключением потребителей на резервные линии питания.