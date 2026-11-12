Росія атакувала Білу Церкву: під ударом енергетичні об'єкти, можливі перебої з водою

Російська атака на Білу Церкву Київської області / Фото Getty Images (ілюстративне)

Увечері 12 листопада російські безпілотники атакували Білу Церкву на Київщині. У місті зафіксували влучання по об'єктах, від яких залежить забезпечення мешканців світлом і теплом.

Про це повідомили у Білоцерківській міській раді. Adv популярні відео Які наслідки атаки на Білу Церкву? Під ударом опинилися об'єкти, від яких залежить електро- та теплопостачання в оселях містян. Наразі відповідні служби координують свої дії та працюють над ліквідацією наслідків атаки. Детальнішу інформацію про пошкодження обіцяють оприлюднити згодом. Водночас мешканців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки зберігається ризик повторних ударів. Чи будуть перебої з водою в Білій Церкві? О 20:50 Білоцерківська міська територіальна громада попередила жителів про можливі перебої з водопостачанням. Містян закликали заздалегідь зробити необхідний запас води на випадок тимчасового припинення її подачі. Про подальші зміни ситуації місцева влада повідомлятиме додатково. Нагадаємо, 8 листопада російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі Білоцерківської громади. Тоді місцева влада попереджала про можливі перебої зі світлом і позапланові зміни графіків відключень. Крім того, 5 листопада окупанти атакували енергооб'єкти громади трьома реактивними безпілотниками. Після удару енергетики працювали над перепідключенням споживачів на резервні лінії живлення.

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