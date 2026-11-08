Росія знову атакувала енергетику Київщини

Як повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, наразі на території зберігається високий ризик повторних ударів. Місцевих жителів закликають перебувати в безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Росія атакувала Білоцерківщину

Аварійні служби та профільні фахівці розпочнуть роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених мереж одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У разі виявлення пошкоджень житлових будинків або комерційних приміщень жителів просять негайно фіксувати руйнування.

Повідомити про факти пошкоджень можна на спецлінію 102 або до центру оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства за номерами 067-310-77-55, 099-310-77-55 та 063-310-77-55.

Нагадаємо, що з початку листопада російські окупаційні війська завдали десятків прицільних ударів по об'єктах генерації та магістральних мережах передачі струму. Найскладнішою ситуація залишалася саме у столичному регіоні, де через масштабні пошкодження енергетики змушені застосовувати жорсткі обмеження та графіки відключень.

Нещодавно президент провів селектор щодо відновлення енергетики після російських ударів, де констатував, що найскладніша ситуація зі світлом і водою склалася в Києві. Він розкритикував столичну владу через провал підготовки резервного живлення.