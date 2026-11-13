У Рівному прогриміли вибухи під час атаки БпЛА

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Обстріл Рівного дронами стався вночі 13 листопада: що відомо?

Серію вибухів зафіксували у Рівному та Рівненській області невдовзі після опівночі 13 листопада, а також ввечері 12 числа. Ворог застосував швидкісні реактивні безпілотники, які тримали курс безпосередньо на обласний центр.

Повітряні сили попередили містян про підвищену небезпеку. У регіоні активно працюють підрозділи Протиповітряної оборони.

Інформацію щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень інфраструктури наразі не було. Обстріл України триває.

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Додамо, що одночасно з Рівним вибухи прогриміли у Вінниці. Туди російська армія також спрямувала свої ударні реактивні дрони.