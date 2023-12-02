Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, очевидцы, распространили видео с места событий в телеграмм-каналах.

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"На проспекте Бажана, 1-А произошло повреждение водопроводной магистрали 500 мм. Водоснабжение временно отключено в 4 жилых домах", – сообщили в КГГА.

Поврежден водопровод: видео

По состоянию на шесть часов повреждения водопровода локализовали. "Киевводоканал" отправил автоцистерну с питьевой водой.



"Киевводоканал" поставил воду для жителей района / Фото с телеграммы Николая Калашника

Известно, что прорыв трубы случился на автостоянке в районе Славутичи. Пользователи сообщают в сети, что ЖК "Заречная" часть стоянки утоплена, некоторые авто наполовину в воде.

Произошло затопление отдельных авто: видео

Руководитель Дарницкой РГА в Киеве Николай Калашник тоже сообщил, что водоснабжение все еще отсутствует в 4 жилых домах.

На месте работают коммунальные службы и следственно-оперативная группа. В то же время движению транспорта авария не препятствует.

На месте работают соответствующие службы: видео

К слову, вчера в Киеве по улице Ревуцкого произошел прорыв сети холодного водоснабжения. На территории строительства упал строительный кран, заблокировавший движение по улице тоже в направлении проспекта Бажана.