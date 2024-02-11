Акцию-напоминание о бойцах Мариупольского гарнизона организовали их семьи.

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Как прошла акция Free Azov

Семьи защитников Мариуполя собрались на улице Елены Телиги в 12:00.

С начала года Украине удалось успешно провести 3 большие обмены военнопленными, которые принесли счастливые известия в сотни украинских семей. К большому сожалению, более 1 500 семей защитников "Азовстали", в частности семьи азовцев, которые были основой сил обороны Мариуполя, ждут своих героев до сих пор,

– отметили организаторы.

Они призвали украинцев напоминать о мужественных героях и поддерживать семьи наших пленных.

24 Канал побывал на акции в Киеве. Фотограф Валентина Полищук поделилась щемящими фотографиями с события. Дети, любимые, родители, братья и сестры – каждый из них ждет домой своего Героя. С ними за защитников Азовстали молятся тысячи украинцев.

Фоторепортаж из Киева: фото Валентины Полищук

Такие же акции прошли в еще нескольких городах

Стоит отметить, что кроме Киева акции в поддержку бойцов Мариуполя состоялись в Днепре, Кременчуге, Черновцах, Кривом Роге, Одессе и Овруче.

Также 10 февраля такие акции прошли в Виннице и Кролевце.

Справка. По данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", еще по меньшей мере 1 600 защитников из гарнизона "Мариуполь" сегодня остаются в плену, из которых примерно 900 бойцов 12-й бригады "Азов" НГУ.

Последний обмен пленными вернул домой 84 защитников Мариуполя