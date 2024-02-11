Акцію-нагадування про бійців Маріупольського гарнізону організували їхні родини.
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Як минула акція Free Azov
Родини захисників Маріуполя зібралися на вулиці Олени Теліги о 12:00.
Від початку року Україні вдалося успішно провести 3 великі обміни військовополоненими, які принесли щасливі звісточки в сотні українських родин. На превеликий жаль, понад 1 500 родин захисників "Азовсталі", зокрема родини азовців, які були основою сил оборони Маріуполя, чекають на своїх героїв і досі,
– зазначили організатори.
Вони закликали українців нагадувати про мужніх героїв та підтримувати родини наших полонених.
24 Канал побував на акції в Києві. Фотографка Валентина Поліщук поділилася щемливими фотографіями з події. Діти, кохані, батьки, брати та сестри – кожен з них чекає додому свого Героя. З ними за захисників Азовсталі моляться тисячі українців.
Фоторепортаж з Києва: фото Валентини Поліщук
Такі ж акції пройшли у ще кількох містах
Варто зазначити, що окрім Києва акції на підтримку бійців Маріуполя відбулися у Дніпрі, Кременчуці, Чернівцях, Кривому Розі, Одесі та Овручі.
Також 10 лютого такі акції пройшли у Вінниці та Кролевці.
Останній обмін полоненими повернув додому 84 захисників Маріуполя
- Нагадаємо, що 8 лютого Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. В його рамках вдалося повернути додому 100 українських військових.
- 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь, з них 82 захисники "Азовсталі" з різних родів військ. Обміняли й одного бійця 12-ї бригади НГУ "Азов".
- Також додому повернувся медик, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі".