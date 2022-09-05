По словам начальника Главного управления Нацполиции Киева Ивана Выговского, в течение выходных сотрудники полиции совместно с представителями военных комиссариатов проверили деятельность 427 заведений. Также он поделился результатами рейдов.

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Что обнаружили правоохранители

Как известно, с 23:00 в Киеве гражданам без спецпропусков запрещено находиться на улице. Поэтому чтобы работники заведений и посетители успели беспрепятственно добраться домой к установленному времени, Совет обороны Киева решил сократить время работы развлекательных заведений до 22:00.

В результате рейдов Нацполиция и военные комиссары не выявили нарушений общественными учреждениями. Однако наткнулись на многих граждан, которые проигнорировали ограничения и находились на улице в это время.

На нарушителей составили административные материалы. 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки, чтобы проверить их пребывание на воинском учете.

С целью предупреждения работы заведений общественного питания, клубов, дискотек и мест массового отдыха граждан в комендантский час, такие мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем,

– подчеркнул Выговский.

В полиции в очередной раз призвали не пренебрегать установленными правилами и собственной безопасностью.

Важно! Передвижение по городу в комендантский час разрешено только транспорту по спецпропускам, а гражданам только в случаях крайней необходимости.

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Почему нужен комендантский час

Согласно требованиям законодательства, введение комендантского часа необходимо при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка. Сегодня это одна из мер правового режима военного положения.

Конечно, такие меры имеют определенные неудобства для граждан, однако они позволяют избежать проникновения диверсионных групп на территорию страны. Деятельность ДРГ без комендантского часа идентифицировать гораздо сложнее.

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