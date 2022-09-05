За словами начальника Головного управління Нацполіції Києва Іван Вигівський, протягом вихідних працівники поліції спільно з представниками військових комісаріатів перевірили діяльність 427 закладів. Також він поділився результатами рейдів.

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Що виявили правоохоронці

Як відомо, з 23:00 у Києві громадянам без спецперепусток заборонено перебувати на вулиці. Тож щоб працівники закладів та відвідувачі встигли безперешкодно добратися додому до встановленого часу, Рада оборони Києва вирішила скоротити час роботи розважальних закладів до 22:00.

У результаті рейдів Нацполіція та військові комісари не виявили порушень громадськими закладами. Однак натрапили на багатьох громадян, які проігнорували обмеження та перебували на вулиці у цей час.

На порушників склали адміністративні матеріали. 119 громадянам представники військових комісаріатів вручили повістки, щоб перевірити їх перебування на військовому обліку.

З метою попередження роботи закладів громадського харчування, клубів, дискотек та місць масового відпочинку громадян у комендантську годину, такі заходи триватимуть й надалі,

– наголосив Вигівський.

У поліції в чергове закликали не нехтувати встановленими правилами та власною безпекою.

Важливо! Пересування містом у комендантську годину дозволене лише транспорту за спецперепустками, а громадянам лише у випадках крайньої потреби.

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Чому потрібна комендантська година

Згідно з вимогами законодавства, запровадження комендантської години необхідне за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. Сьогодні це один із заходів правового режиму воєнного стану.

Звісно, такі міри мають певні незручності для громадян, однак вони дозволяють уникнути проникненню диверсійних груп на територію країни. Діяльність ДРГ без комендантської години ідентифікувати набагато складніше.

Варте уваги – за порушення комендантської години планують штрафувати: відео