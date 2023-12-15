В ряде областей Украины раздается воздушная тревога. Связана она с атакой дронами-камикадзе с разных направлений. Известно, что в Киеве и области прогремели взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО по воздушным целям врага.

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В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА двигается в сторону Киева,

– сказал Виталий Кличко.

Обратите внимание, что в Киеве воздушную тревогу объявили в 23:31. Воздушные силы отметили, что дроны суют в направлении столицы.

Уже в 23:33 Воздушные силы отметили, что несколько групп фиксируют в Яготинском районе Киевской области. И что они двигаются на запад.

А уже в 23:51 написали, что БПЛА в Бориспольском районе по направлению к Киеву.

В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!

​​​ – сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

00:04 Воздушные силы предупредили жителей Киева о ракетной угрозе.

В настоящее время работа ПВО слышна на левом берегу столицы в Дарницком районе. Находитесь в укрытиях!

– призвал Виталий Кличко в 00:06.

​​​​00:08 Воздушные силы предупреждают: "БПЛА в Броварском районе, курсом на Киев!"

00:09 "В столице работает ПВО!" – Сергей Попко, начальник КГВА.

​​​​00:32 Виталий Кличко написал: "Взрывы в Подольском районе столицы."

00:43 Виталий Кличко предупредил, что враждебные цели в сторону центра столицы.

00:56 Виталий Кличко отметил, что угроза не миновала. В сторону столицы двигаются еще две группы "Шахедов" из Черниговщины.