В Киеве раздались взрывы: там работает ПВО

Об этом сообщает КГВА.

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Что известно?

Воздушная тревога желтого уровня в Киеве была объявлена ​​с 17:09. Связан он с угрозой дроновых ударов.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении нескольких реактивных беспилотников в Киевской области. В частности, они летели на Обухов, Мироновку, Ржищев и Борисполь.

Уже около 18.38 жители столицы услышали звуки взрывов. В КГВА уточнили, что это было слышно работу сил противовоздушной обороны. Судя по всему, они уничтожали БПЛА в регионе.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее добраться до укрытия и находиться там до отбоя угрозы.

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Напомним, в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одесщину. Под ударом оказались энергетические и гражданские объекты, в результате чего часть потребителей осталась без света. Из-за обстрелов пострадали пять человек.