В Киеве раздались взрывы: там работает ПВО

Вибухи прогриміли у Києві / Колаж 24 Каналу
Вечером 2 ноября Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных дронов. Во время тревоги в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщает КГВА.
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Что известно?
Воздушная тревога желтого уровня в Киеве была объявлена с 17:09. Связан он с угрозой дроновых ударов.
Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении нескольких реактивных беспилотников в Киевской области. В частности, они летели на Обухов, Мироновку, Ржищев и Борисполь.
Уже около 18.38 жители столицы услышали звуки взрывов. В КГВА уточнили, что это было слышно работу сил противовоздушной обороны. Судя по всему, они уничтожали БПЛА в регионе.
В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее добраться до укрытия и находиться там до отбоя угрозы.
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Напомним, в ночь на 2 ноября россияне массированно атаковали Одесщину. Под ударом оказались энергетические и гражданские объекты, в результате чего часть потребителей осталась без света. Из-за обстрелов пострадали пять человек.
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