Россия подвергла Одесскую область массированной атаке: поврежден энергетический объект ДТЭК, есть пострадавшие

О последствиях обстрела сообщили Одесская областная администрация и ДТЭК.

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Каковы последствия атаки на Одесскую область 2 ноября?

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские удары повредили складские и административные помещения, а также частные жилые дома. Кроме того, полностью разрушено здание пекарни.

Последствия российских ударов по Одесской области / Фото: Одесская ОГА

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Что известно о повреждениях объектов энергетики?

Во время ночной атаки россияне также поразили энергетический объект компании "ДТЭК Одесские электросети".

В ДТЭК сообщили, что энергетики приступили к ремонтным работам, как только это стало возможным.

По состоянию на утро 2 ноября специалистам удалось восстановить электроснабжение для части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

На местах российских ударов работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

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В настоящее время ремонтные бригады продолжают аварийные работы в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех оставшихся без электричества жителей области.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, оставив без электричества почти 100 тысяч потребителей.

Кроме того, ранее мы писали, что из-за постоянных вражеских атак на объекты энергосистемы утром 1 ноября в Киеве пришлось прибегнуть к экстренным отключениям электроэнергии.