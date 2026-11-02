Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК, є постраждалі

Про наслідки обстрілу повідомили Одеська ОВА та ДТЕК.

Adv

популярні відео

Які наслідки атаки на Одещину 2 листопада?

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Російські удари пошкодили складські та адміністративні приміщення, а також приватні житлові будинки. Крім того, повністю зруйновано будівлю пекарні.

Наслідки російських ударів по Одещині / Фото Одеська ОВА

1 2 3 1 / 3

Що відомо про пошкодження енергетики?

Під час нічної атаки росіяни також уразили енергетичний об'єкт компанії "ДТЕК Одеські електромережі".

У ДТЕК повідомили, що енергетики розпочали ремонтні роботи, щойно це стало можливим.

Станом на ранок 2 листопада фахівцям вдалося відновити електропостачання для частини споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

На місцях російських ударів працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Наразі ремонтні бригади продовжують аварійні роботи в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі всіх знеструмлених жителів області.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російські війська знову обстріляли енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, знеструмивши майже 100 тисяч споживачів.

Крім того, раніше ми писали, що через постійні ворожі атаки на об'єкти енергосистеми зранку 1 листопада екстрені відключення електроенергії довелося застосовувати у Києві.