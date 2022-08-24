россия уже пересекла "красную линию". Единственное, что может спасти эту страну, это раскаяние и устранение режима путина. Об этом 24 каналу рассказал организатор акции Юрий Федоренко, руководящий Консультационным центром по обеспечению прав и свобод защитников при Киевской ОВА.

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россияне должны сопротивляться

Участники акции призвали высказать мнения, которые, возможно, смогут "пробудить" общество страны-агрессорки на активное сопротивление кровавому режиму путина и его сторонников.

Федоренко подчеркнул, что рано или поздно путинский режим прекратит существование, поэтому россияне будут выбирать новых глав государств.

Только те россияне, которые занимают активную позицию по отношению к Украине, имеют моральное право избирать свою власть. У сознательных россиян нет другого варианта, как заявить о своей активной гражданской позиции. Ибо их молчания совершенно недостаточно,

– добавил организатор.

Он отметил, что есть сознательная российская оппозиция. Однако она тоже должна не отмалчиваться, а четко говорить, чей Крым, чей Донбасс и т.д.



Люди собрались у посольства / Фото Юрия Федоренко

Гражданам россии следует проснуться

Организатор отметил, что независимо от того, сможет ли российское общество выйти из комы или нет, Украина будет праздновать День своей Независимости еще многие столетия.

Но будет ли такое право у россиян, зависит только от них. По мнению Федоренко, гражданам страны-агрессорки пора проснуться и понять, что настоящее счастье возможно только в свободной и независимой стране без царей и диктаторов.

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