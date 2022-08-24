росія вже перетнула "червону лінію". Єдине, що може врятувати цю країну, – це каяття та усунення режиму путіна. Про це 24 каналу розповів організатор акції Юрій Федоренко, який керує Консультаційним центром з питань забезпечення прав і свобод захисників при Київській ОВА.

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росіяни мають чинити спротив

Учасників акції закликали висловити думки, які, можливо, зможуть "пробудити" суспільство країни-агресора на активний спротив кривавому режиму путіна та його прибічників.

Федоренко наголосив, що рано чи пізно путінський режим припинить існування, відтак росіяни обиратимуть нових очільників держави.

Лише ті росіяни, які займають активну позицію щодо України, мають моральне право обирати свою владу. У притомних росіян немає іншого варіанту як заявити про свою активну громадянську позицію. Бо їхнього мовчання абсолютно не досить,

– додав організатор.

Він зауважив, що є притомна російська опозиція. Однак вона теж повинна не відмовчуватись, а чітко говорити, чий Крим, чий Донбас тощо.



Люди зібрались біля посольства / Фото Юрія Федоренка

Громадянам росії слід прокинутись

Організатор зазначив, що незалежно від того, зможе російське суспільство вийти із коми чи ні, Україна буде святкувати День своєї Незалежності ще багато століть.

Натомість, чи буде таке право у росіян, залежить лише від них. На думку Федоренка, громадянам країни-агресора час прокинутися та зрозуміти, що справжнє щастя можливе лише у вільній та незалежній країні без царів та диктаторів.

У Києві провели акцію-звернення до росіян / Фото Юрія Федоренка:

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