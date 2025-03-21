В турнире соревновались три команды: "Титановые", "Киевские Львы" и Invictus Games. Они сыграли два матча на вылет. Все игроки остались довольны проведенным временем и получили много положительных эмоций, информирует 24 Канал.

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Инклюзивный чемпионат по баскетболу провели в Киеве

"У меня впечатления от баскетбола классные. Мы решили сыграть среди киевских команд – это "Титановые", "Киевские Львы" и Invictus Games. Здесь некоторые есть ребята, которые ездили на соревнования в Канаду", – рассказывает Богдан, игрок команды "Титановые".

Участники чемпионата хорошо провели время / Фото EPAM Украина

Участники поделились, что сейчас могут комфортно играть в новых креслах колесных.

Мы тренировались на старых креслах колесных, а сейчас у нас есть новые. То есть, это как из старого автомобиля сесть на новый,

– делится своими впечатлениями Алексей Тюнин, игрок команды Invictus Games.

Подобные инициативы – весомый шаг на пути к социальной адаптации ветеранов / Фото EPAM Украина

Поддержка бизнеса и волонтеров

Инициативу по развитию адаптивного спорта активно поддерживает бизнес и волонтерские организации. В частности компания EPAM Украина вместе с Центром инициатив "Вернись живым" регулярно закупают необходимое оборудование. На этот раз удалось передать десять специальных кресел колесных, на которых удобно играть в баскетбол.

"По сравнению с теми креслами, которые сейчас в Украине есть, – это болиды Формулы-1! Мы благодарны за это компании EPAM, ведь на самом деле очень хочется развивать баскетбол на креслах колесных, как и другие виды адаптивного спорта", – отмечает Игорь Крицак, специалист ветеранского отдела "Вернись живым".

Руководитель ESG-проектов компании EPAM Украина Дмитрий Якимец отмечает важность качественного оборудования: "Кресла, которые мы закупили, изготавливались на заказ. Кроме того, что они адаптированы к интенсивному использованию на спортивных площадках, они позволяют подстроиться под индивидуальные особенности игроков, учитывая рост, вес и конструкцию тела".

Новые кресла колесные комфортные для использования на спортплощадках / Фото EPAM Украина

Каждый игрок будет чувствовать себя комфортно, как на соревнованиях, так и на тренировках, что очень важно. Кроме закупки оборудования, мы реализуем проекты и в реабилитации: поддерживаем реабилитационные центры и реализуем цифровые решения для общественного сектора и медицинских учреждений,

– добавляет Дмитрий Якимец.

Адаптивный спорт – путь к восстановлению

С начала полномасштабного вторжения более 300 тысяч украинцев получили статус людей с инвалидностью. Для многих возвращение к активной жизни является вызовом.

Однако специалисты отмечают, что физическая активность существенно ускоряет реабилитацию. Регулярные тренировки позволяют восстанавливаться на 30% быстрее, уменьшают хроническую боль, помогают бороться со стрессом и тревожностью.

Баскетбольные тренировки способствуют восстановлению игроков / Фото EPAM Украина

Компания EPAM также активно поддерживает адаптацию ветеранов через учебные и рабочие программы. Теперь их внимание сосредоточено и на адаптивном спорте. Исследования "Радость движения" подтверждают, что занятия спортом улучшают как физическое состояние, так и психологическое благополучие человека. Это помогает поверить в собственные силы и принять себя в новой реальности.

Поэтому, инклюзивный баскетбол в Украине становится важным шагом на пути к социальной адаптации и восстановлению людей с инвалидностью.

Чемпионат по адаптивному баскетболу состоялся в Киеве: смотрите видео