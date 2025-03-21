В турнірі змагались три команди: "Титанові", "Київські Леви" та Invictus Games. Вони зіграли два матчі на виліт. Усі гравці залишилися задоволеними проведеним часом та отримали багато позитивних емоцій, інформує 24 Канал.

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Інклюзивний чемпіонат з баскетболу провели в Києві

"У мене враження від баскетболу класні. Ми вирішили зіграти серед київських команд – це "Титанові", "Київські Леви" та Invictus Games. Тут деякі є хлопці, які їздили на змагання у Канаду", – розповідає Богдан, гравець команди "Титанові".

Учасники чемпіонату гарно провели час / Фото EPAM Україна

Учасники поділились, що зараз можуть комфортно грати в нових кріслах колісних.

Ми тренувалися на старих візках, а наразі маємо нові. Тобто, це як зі старого автомобіля сісти на новий,

– ділиться своїми враженнями Олексій Тюнін, гравець команди Invictus Games.

Подібні ініціативи – вагомий крок на шляху до соціальної адаптації ветеранів / Фото EPAM Україна

Підтримка бізнесу та волонтерів

Ініціативу з розвитку адаптивного спорту активно підтримує бізнес та волонтерські організації. Зокрема компанія EPAM Україна разом із Центром ініціатив "Повернись живим" регулярно закуповують необхідне обладнання. Цього разу вдалося передати десять спеціальних крісел колісних, на яких зручно грати у баскетбол.

"Порівнюючи з тими кріслами, які зараз в Україні є, – це боліди Формули-1! Ми вдячні за це компанії EPAM, адже насправді дуже хочеться розвивати баскетбол на кріслах колісних, як і інші види адаптивного спорту", – зазначає Ігор Крицак, фахівець ветеранського відділу "Повернись живим".

Керівник ESG-проєктів компанії EPAM Україна Дмитро Якимець наголошує на важливості якісного обладнання: "Крісла, які ми закупили, виготовлялись на замовлення. Крім того, що вони адаптовані до інтенсивного використання на спортивних майданчиках, вони дозволяють підлаштуватися під індивідуальні особливості гравців, зважаючи на зріст, вагу та конструкцію тіла".

Нові крісла колісні комфортні для використання на спортмайданчиках / Фото EPAM Україна

Кожен гравець почуватиме себе комфортно, як на змаганнях, так і на тренуваннях, що дуже важливо. Крім закупівлі обладнання, ми реалізовуємо проєкти й в реабілітації: підтримуємо реабілітаційні центри та реалізовуємо цифрові рішення для громадського сектору і медичних установ,

– додає Дмитро Якимець.

Адаптивний спорт – шлях до відновлення

З початку повномасштабного вторгнення понад 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю. Для багатьох повернення до активного життя є викликом.

Проте фахівці зазначають, що фізична активність суттєво прискорює реабілітацію. Регулярні тренування дозволяють відновлюватися на 30% швидше, зменшують хронічний біль, допомагають боротися зі стресом та тривожністю.

Баскетбольні тренування сприяють відновленню гравців / Фото EPAM Україна

Компанія EPAM також активно підтримує адаптацію ветеранів через навчальні та робочі програми. Тепер їхня увага зосереджена і на адаптивному спорті. Дослідження "Радість руху" підтверджують, що заняття спортом покращують як фізичний стан, так і психологічний добробут людини. Це допомагає повірити у власні сили та прийняти себе у новій реальності.

Відтак, інклюзивний баскетбол в Україні стає важливим кроком на шляху до соціальної адаптації та відновлення людей з інвалідністю.

Чемпіонат з адаптивного баскетболу відбувся у Києві: дивіться відео