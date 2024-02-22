На цю суму протягом року благодійні організації придбають 300 медичних наплічників та наповнення до них: турнікети, оклюзійні наліпки, кровоспинні бинти тощо. Цю допомогу доставлять медикам, які рятують життя в гарячих точках, зазначає 24 Канал.

Читайте також Як компанія EPAM допомагає Україні на економічному та волонтерському фронтах

За ці кошти куплять необхідне наповнення для медичних наплічників

"Ці фахівці працюють з пораненими військовими на полі бою та під час евакуації, а також допомагають цивільним на територіях, де вже не працюють відповідні екстрені служби. Вони поруч із постраждалими у критичний для виживання час. Наша спільна місія – забезпечити їх необхідними для роботи спорядженням", – пояснює директорка Leleka Foundation Ірина Гук.

Компанія виділяє 300 тисяч доларів, щоб допомогти медикам / Фото EPAM

Підтримка компанії EPAM Україна дозволить Leleka Foundation надсилати Силам Оборони 25 наповнених такмедом рюкзаків на місяць. Загалом же Leleka Foundation щомісяця передає близько 400 укомплектованих наплічників. На жаль, це не покриває всіх потреб медиків.

Вже багато років ми працюємо з передовими технологіями, водночас розуміємо, що найцінніше – це життя та здоров'я людей. Ми ініціюємо проєкт "Наплічники життя" для передачі захисникам 300 медичних рюкзаків, кожен з яких може врятувати до 10 життів. Компанія продовжує підтримувати країну за кількома напрямами, і медична допомога – є одним з ключових векторів. Зараз, як ніколи, мусимо бути згуртованими та стійкими,

– коментує старт проєкту керівник ESG-проєктів в EPAM Україна Дмитро Якимець.

Як виглядає укомплектований наплічник / Фото EPAM

У рамках співпраці також передбачена просвітницька кампанія про важливість вчасно наданої допомоги, базове наповнення наплічників та найкращі практики домедичного порятунку. Це допоможе залучити більше коштів для фандрейзингу та збільшити кількість закупленої медичної медицини.

Проєкт "Наплічники життя" – це поглиблення співпраці між фондом та ІТ-компанією, яка триває з червня 2022 року. Від початку подій 24 лютого того року Leleka Foundation передали медикам понад 100 тисяч турнікетів, більш ніж 7,5 тисяч рюкзаків та понад тисячу нош-волокуш для евакуації поранених. Медична допомога захисникам, зокрема, закупівля засобів тактичної медицини, є одним з напрямів масштабної програми підтримки країни EPAM Response. За 700 днів повномасштабного вторгнення сума допомоги компанії EPAM у межах цієї програми склала 556 мільйонів гривень.